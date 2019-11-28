В законопроект о рынке земли подали более двух тысяч правок

Основные изменения, кроме технических, касаются концентрации земель, которыми может владеть одно лицо и участие иностранцев в рынке

Депутаты подали более двух поправок к принятому в первом чтении законопроекту о введении рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает РБК-Украина.

По его словам, срок подачи поправок к законопроекту об обращении земли завершился.

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"Изменений и идей очень много. Это более две тысячи поправок, а может и три тысячи. Вчера закончился последний день, мы начали их считать и обобщать", – сообщил Сольский.

По его словам, заседание комитета по рассмотрению поправок произойдет не раньше, чем через полторы недели.

Основные изменения, кроме технических, касаются концентрации земель, которыми может владеть одно лицо и участие иностранцев в рынке.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Владимир Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в законопроект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцами. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.