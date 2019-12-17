Тимошенко назвала Зеленского марионеткой внешних финансовых корпораций

Народный депутат, лидер партии "Батьквищина" считает президента Владимира Зеленского марионеткой внешних финансовых корпораций. Об этом он заявила со сцены на митинге против открытия рынка земли под Верховной Рады. Свою позицию она пояснила корреспонденту Фокуса.

"Я считаю – Зеленский марионетка внешних крупных финансовых корпораций. Я думаю это дело СБУ на самом деле. Я не хочу говорить пустословно. Я просто знаю, что сегодня во все органы власти включены люди, которые живут и работают на гранты, которые раньше работали на гранты, и которые реально проводят законопроекты, решения правительства, которые не соответствуют интересам народа и Украины в целом", – заявила она.

По ее словам, монобольшинство " сегодня "разрушает страну". Тимошенко отметила, что после президентских и парламентских выборов предлагала сотрудничество команде Зеленского. Но после того, как увидела, что законы "прибывают неизвестно откуда и противоречат интересам Украины", "Батькивщина" официально заявила о переходе в оппозицию.

"Они не живут и не работают для Украины", – подчеркнула Тимошенко.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли. После этого Юлия Тимошенко объявила о переходе фракции "Батькивщина" в оппозицию.

19 ноября Владимир Зеленский заявил, что Тимошенко предлагала список своих людей для назначения на "сладкие места" должности в обмен на поддержку президентских законопроектов, но ей отказали. Также он отметил, что в украинской политике есть давняя традиция – "раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе".