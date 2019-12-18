Масштаб уже не тот. Под Радой 200 человек протестуют против открытия рынка земли

В центре Киева возле здания Верховной Рады продолжается акция протеста против открытия рынка земли. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Возле здания парламента установлены две сцены, у которых находятся около 200 протестующих с символикой "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса" и фермерских организаций.

Перед протестующими периодически выступают политики. В частности, со сцены выступала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Ведущий митинга Алексей Захарченко пояснил, что небольшая численность митингующих сегодня связана с тем, что рассмотрение законопреокта в сессионом зале парламента было отложено. Также по его словам, некоторые митингующие приехавшие с регионов должны были переночевать в установленных палатках, однако из-за того, что силовики не дали националистам их установить, они вынуждены были разъехаться

Рада находится под усиленной охраной Национальной полиции и Национальной гвардии, на месте присутствуют также сотрудники ГСЧС.

Напомним, 17 ноября под стенами Верховной Рады прошел многотысячный митинг против открытия рынка земли. Дважды происходили столкновения протестующих с полицейскими. Пострадали 17 правоохранителей, 26 человек задержали, но вскоре отпустили.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.