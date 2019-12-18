Масштаб уже не тот. Под Радой 200 человек протестуют против открытия рынка земли
2019-12-18 12:24:01
На акции возле здания парламента находятся активисты "Батькивщины", "Нацкорпуса" и "Свободы"
В центре Киева возле здания Верховной Рады продолжается акция протеста против открытия рынка земли. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.
Возле здания парламента установлены две сцены, у которых находятся около 200 протестующих с символикой "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса" и фермерских организаций.
Перед протестующими периодически выступают политики. В частности, со сцены выступала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Ведущий митинга Алексей Захарченко пояснил, что небольшая численность митингующих сегодня связана с тем, что рассмотрение законопреокта в сессионом зале парламента было отложено. Также по его словам, некоторые митингующие приехавшие с регионов должны были переночевать в установленных палатках, однако из-за того, что силовики не дали националистам их установить, они вынуждены были разъехаться
Рада находится под усиленной охраной Национальной полиции и Национальной гвардии, на месте присутствуют также сотрудники ГСЧС.
Напомним, 17 ноября под стенами Верховной Рады прошел многотысячный митинг против открытия рынка земли. Дважды происходили столкновения протестующих с полицейскими. Пострадали 17 правоохранителей, 26 человек задержали, но вскоре отпустили.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.
- Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.
- Аграрный комитет приступит к рассмотрению законопроекта ко второму чтению 18 декабря. Лидеры фракций договорились, что будут обработаны все 4,5 тыс. правок, в связи с этим голосование в сессионном зале может состояться уже в новом году.