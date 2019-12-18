Голосование за рынок земли откладывается: сначала комитет рассмотрит 4,5 тыс. правок к законопроекту

Давид Арахамия считает, что "теоретически" голосование может состояться в этом году, Юлия Тимошенко в этом сомневается

Закон об открытии рынка земли вынесут в зал для голосования после рассмотрения в аграрном комитете всех поправок к документу. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после встречи с председателями парламентских фракций, сообщает РБК-Украина.

"В основном все председатели фракций настаивали на том, чтобы законопроект в комитете рассматривался согласно действующего регламента. Мы сразу же поддержали этот вопрос, не понимаю почему у нас возникали споры. Такая есть объединяющая позиция. С какой скоростью будут обрабатывать правки, посмотрим сегодня в 15:00", – сказал Арахамия.

Он отметил, что если комитет успеет оперативно обработать все правки, то "теоретически мы будем голосовать в этом году".

"Я бы посоветовал даже заказать им пиццу, чтобы они поработали подольше. Смотрите, есть много правок. Пусть они работают, не надо манипулировать этим вопросом. Комитет точно не будет заседать только одни сутки", – добавил Арахамия.

В то же время глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила, что рассмотрение всех 4,5 тыс. правок растянется на значительное время и в этом году законопроект на голосование выноситься не будет.

"Это 4,5 тысячи правок, которые одна за одной будут рассмотрены в комитете... Это значит, что до Нового года они не будут рассматривать этот закон о земле", – заявила она.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.