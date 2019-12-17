Акция протеста под стенами парламента подходит к завершению

Во время столкновений возле Верховной Радой пострадали 17 правоохранителей, 26 протестующих задержали. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает Громадське.

"На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которых находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей", – отметил он.

Корреспондент Фокуса с места событий сообщает, что на сегодня акция подходит к концу. Большинство протестующих уже разошлись, но собираются вернуться завтра. На данный момент работает только одна сцена, возле которой находятся около 100 человек.

Улица Грушевского возле парламента разблокирована, движение транспорта возобновлено.

Фото: Фокус, Владимир Самарский

Напомним, сегодня под зданием парламента проходит несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимают участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии.

Около 11:30 в центре столицы возле гостиницы "Киев" ранее уже произошли столкновения между полицией и представителями "Нацкорпуса", которые хотели принести под Раду палатки. Тогда пострадали два правоохранителя. В итоге две палатки установили на проезжей части возле гостиницы "Киев".

В 13:45 столкновения возобновились. Протестующие хотели поставить новые палатки, но им не дали это сделать полицейские. В итоге палатки демонтировали, а участников митинга оттеснили.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.