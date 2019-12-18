Порошенко говорит, что не позволит переписать историю и подорвать доверие к ВСУ

Пятый президент Украины Петр Порошенко обещал сделать все для защиты "честного имени каждого украинского офицера, украинского воина".

Такими словами Порошенко встретил вышедшего из СИЗО генерала Дмитрия Марченко, за которого внесли залог в 20 млн грн по делу о бракованных бронежилетах для ВСУ.

"Что они сейчас делают? Они пытаются переписать историю последних пяти лет. Они пытаются сказать, что армия, украинские герои – это не самое важное, что есть в Украине. Они пытаются подорвать доверие к украинским офицерам и генералам, которые, бросив все, в 14-м ушли на фронт", – заявил пятый президент.

"Я буду делать все, чтобы не позволить им это сделать. Я буду делать все, чтобы честное имя каждого украинского офицера, украинского воина, было защищено", – добавил Порошенко.

Также предыдущий президент отметил командирскую позицию Марченко, который отказывался выходить из СИЗО до тех пор, пока не освободят его подчиненных.

Сам же генерал еще раз поблагодарил семью Порошенко и всех небезразличных украинцев, которые за несколько дней собрали необходимую сумму для выхода под залог.

Как ранее сообщал Фокус:

Печерский суд Киева 11 ноября по делу бракованных бронежилетов арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главуправразвития Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.