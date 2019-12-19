Зеленский назначил Ельченко послом Украины в США

Владимир Ельченко назанчен послом Украины в США.

Об этом сказано в указе президента №911.

"Назначить Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки", – сказано в указе.

Ранее Ельченко был на должности Постоянного представителя Украины в ООН.

Новым постпредом Украины в ООН стал заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Предыдущим послом Украины в США был Валерий Чалый. Он, как и 10 других послов Украины, лишился должности 19 июля. Таким образом, должность посла в Америке была вакантной целых пять месяцев.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что основной причиной замены послов послужил тот факт, что большинство из них занимают эти должности дольше положенного термина.