Рада приняла за основу проект закона по "ворам в законе"

19 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2513 об уголовной ответственности для "воров в законе".

Проект поддержали 264 нардепа, "против" проголосовали лишь 2 депутата (по одному из "ОПЗЖ" и "Батькивщины").

Законопроектом предлагется дополнить ст.28 УК в части признания факта совершения преступления преступной группой: для этого в "группу" должны входить пять и больше лиц включительно с "вором в законе".

При этом, сам "вор в законе" может быть как участником, так и организатором или руководителем такой группы.

Также вводится понятие "вор в законе" – это человек, который придерживается присущих преступной среде правил поведения и пользуется авторитетом у преступников.

За пребывание в статусе "вора в законе" преполагается наказание в виде от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В пояснительной записке также указывается опыт Грузии: в 2005 году в этой стране были приняты поправки в УК, предусматривавшие уголовное наказание за пребывание в статусе "вора в законе".

Также упоминается принятый в Италии в 1982 году закон, вводивший уголовное наказание за участие в преступной ассоциации мафиозного типа.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине действуют от 80 до 100 "воров в законе". Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков.