Набсовет телеканала "1+1" возглавит Игорь Коломойский
Наблюдательный совет украинского телеканала "1+1" возглавит главный акционер группы "1+1 медиа" и олигарх Игорь Коломойский.
Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
"Сегодня, 19 декабря 2019 года, "1+1 медиа" сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой. … Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит Наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1 +1", – говорится в сообщении.
Кроме того, новым главой правления "1+1 медиа" и генеральным директором назначена Ярослава Пахольчук.
В свою очередь, нардеп Александр Ткаченко (фракция Слуга народа") остается почетным президентом "1+1 медиа".
Как ранее сообщал Фокус:
- В августе генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко уволился с занимаемой должности в связи с избранием народным депутатом, но остался почетным президентом компании.
- В октябре Владимир Зеленский заявил, что не боится обидеть бизнесмена Игоря Коломойского или потерять поддержку телеканала "1+1".