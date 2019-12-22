Белый дом заблокировал военную помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским, – Bloomberg

Администрация президента США заморозила военную помощь Украины почти сразу после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на полученные документы и электронные письма.

Еще 19 июня сотрудник Административно-бюджетного управления Майкл Даффи отправил запрос в Пентагон с требованием предоставить детальную информацию о военной помощи Украине. Запрос был сделан по просьбе Трампа.

В имеющихся документах, также содержится информация, свидетельствующая о том, что военная помощь Украине была заблокирована спустя примерно час после разговора Трампа и Зеленского 25 июля. На основании этого разговора в США Палата представителей запустила импичмент Трампу.

Недавно же в Белом доме сообщили, что собираются сократить расходы на финансирование НАТО, вместо этого деньги хотят направить на другие военные нужды в Европе, среди которых финансирование Украины и Грузии, чьи границы соседствуют с российскими.

Как ранее сообщал Фокус: