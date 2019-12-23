Бывшее руководство "Дельта Банка" подозревают в отмывании 4,4 млрд грн

Троим членам бывшего руководства правления "Дельта Банка" сообщили о подозрении в хищении 4,4 млрд грн ($189 млн).

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Конкретно в хищении подозревают бывшего главу совета директоров "Дельта Банка", замначальника департамента корпоративного бизнеса и директора одного из обществ с ограниченной ответственностью.

По версии следствия, указанные лица на протяжении 2012-2015 годов выдавали кредиты подконтрольному фиктивному субъекту хоздеятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок на счета зарубежных офшорных компаний.

При осуществлении махинаций должностные лица банка вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему.

Именно поэтому "Дельта Банк" и признали неплатежеспособным.

Сейчас правоохранители проверяют и других лиц по факту причастности к схеме.

По делу выведения средств из банка в 2016 году допрашивали тогдашнюю главу НБУ Валерию Гонтареву. Позже НАБУ закрыло дело против нее по возможным денежным махинациям.

Как ранее сообщал Фокус:

По размеру общих активов "Дельта банк" занимал 4-е месте (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

На середину марта 2018 года долг "Дельта банка" перед НБУ составлял 8 млрд грн. В 2016 году Нацбанк сообщал о попытках взыскать с экс-владельца банка Николая Лагуна 767 млн ​​грн по имущественному поручительству (земельные участки).

На 1 января 2019 года вкладчикам "Дельта банка" было выплачено 15,7 млрд грн (всего эти выплаты составят 16,2 млрд грн).