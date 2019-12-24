Зеленский подписал закон о перезагрузке ГБР. Замену Трубе найдут за пять дней

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследования.

Об этом сказано на сайте Верховной Рады.

"Это, конечно, политическая, а не правовая норма. Тем не менее, убежден: мы сделали то, что не сделал бы никто – без всякой поддержки, меньше, чем за год, запустили в работу новый правоохранительный орган", – написал глава ГБР Роман Труба.

Согласно законопроекту, изменяется правовой статус ГБР – бюро становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задания по предотвращению, выявлению, прекращению, раскрытию и расследованию преступлений, которые относятся к его компетенции.

Согласно поправке № 320, полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно.

Когда закон вступит в силу, конкурсная комиссия начнет подбирать нового главу ГБР, а пока его обязанности временно будет выполнять кандидат, которого назначит президент. На это у Зеленского есть пять дней.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Как ранее сообщал Фокус:

15 октября президент Зеленский подписал закон, который предусматривает право НАБУ и ГБР осуществлять прослушку независимо от СБУ.