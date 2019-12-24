Зеленский ввел Разумкова, Оржеля и Криклия в состав Национального инвестсовета

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Национального инвестсовета.

Указ №950/2019 опубликован на сайте главы государства.

Должность секретаря совета занимает глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Его заместителем будет замглавы ОП Юлия Ковалив, а советником – Бесик Сихарулидзе.

Среди новых лиц в совете – глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, глава Минэнерго Алексей Оржель и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Этим же указом Зеленский вывел из состава совета главу МИД Вадима Пристайко, экс-вице-премьера Степана Кубива, экс-министра юстиции Павла Петренко и экс-премьера Владимира Гройсмана.

Примечательно то, что в конце июня на сайте главы Украины появился указ №423/2019, которым Арахамия также был назначен на должность секретаря Нацинвестсовета.

Позже, во время продажи Vodafone Ukraine азербайджанской компании Backcell, Арахамия писал у себя в Facebook, что он непосредственно причастен к этой сделке, поскольку входит в Инвестсовет при президенте.

При этом, в новом указе президента говорится, что Арахамию "утверждают в персональном составе Национального инвестиционного совета".

Фокус обратился за комментарием к главе фракции "СН" и ждет ответ.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время инвестфорума в Мариуполе президент Владимир Зеленский заявил, что страна находится на пороге экономического прорыва и призвал ивесторов "не проспать Украину".