В Севастополь прибыл поезд по Крымскому мосту. Прокуратура завела дело
В оккупированный Севастополь приехал поезд из Санкт-Петербурга, ехавший по Крымскому мосту.
Об этом сообщает ТАСС.
Около 02:00 поезд проехал по Крымскому мосту.
Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост (ч. 1 ст. 332 УК Украины).
Данные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.
"В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", – заявили в прокуратуре АРК.
23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста.
Представительство президента Украины в оккупированном Крыму заявляло, что запуск ж/д сообщения между РФ и оккупированным Крымом по Керченскому мосту является противоправным. Кроме того, осудили и приезд президента Путина в аннексированный Крым.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее российское Министерство транспорта решило перекрыть движение по Керченскому проливу с 21 по 24 декабря 2019 года в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на открытие железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом.
- Также в РФ заявляли, что в Крым будут курсировать 11 пар пассажирских поездов.
- Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года состоялось официальное открытие автомобильного движения по мосту.