В некоторых городах подешевело отопление, – Гончарук

Некоторые города Украины приступили к практическому пересмотру коммунальных тарифов на отопление.

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Премьер напомнил, что недавно Кабинет министров принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в квитанции за тепло до 30%.

По словам премьера, тарифы начали пересматривать в Черкассах, Житомире, Кривом Роге, Обухове и других.

Гончарук также привел в пример Кропивницкий. В этом городе сумма в платежке будет меньше на 28,7%.

"Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу", – заключил он.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце ноября Кабинет министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на период отопительного сезона. Для этого разработана программа "Гарантированная цена на газ". Указанная цена будет на 7% меньше, чем в предыдущем году.