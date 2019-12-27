Суд освободил одесских террористов. Их везут на обмен в направлении Горловки, – СМИ

В Одессе вышли на свободу 11 человек, которых в скором времени должны обменять на украинских граждан.

Об этом пишет Думская, ссылаясь на источник в СБУ.

По данным издания, утром Приморский райсуд Одессы освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов – Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву.

Вышел также организатор взрыва под стенами областного управления СБУ Владимир Грубник, а также ряд других лиц со схожими обвинениями.

Всех освобожденных якобы повезли на КПВВ "Майорское" возле Горловки. Обмен должен состояться 29 декабря, в воскресенье.

Другое одесское издание Таймер сообщает, что российским боевикам отдадут и фигуранта "дела 2 мая" Сергея Долженкова.

Также на днях из украинских колоний начали вывозить и осужденных любителей России. Их этапировали в Киевское СИЗО, откуда затем вывезли непосредственно на место обмена.

Достоверно известно о пятерых, среди которых – Константин Калашников (13 лет за диверсию на железной дороги) и Денис Шатунов (10 лет за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить).

Как ранее сообщал Фокус:

Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.

По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.

В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.