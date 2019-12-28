На Донбассе пункт пропуска "Майорское" не будет работать 29 декабря.

Об этом рассказали в пресс-центре Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Согласно распоряжению командующего объединенными силами, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря этого года осуществляться не будут", - говорится в сообщении.

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Пограничники просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться другими пунктами пропуска для въезда и выезда при пересечения линии разграничения.

Как ранее сообщал Фокус: