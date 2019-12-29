Долгий путь домой. Как прошел большой обмен пленными

Договоренность о первом большом обмене пленными с ОРДЛО с конца 2017 года была достигнута на встрече нормандской четверки 9 декабря. Правда, согласовать списки получилось только спустя две недели, 23 декабря, в рамках видеоконференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Долгожданный обмен пленными начался с самого утра. Возле КПВВ "Майорское" находилось большое количество журналистов, но на место обмена сначала их не подпускали. В итоге сотрудников СМИ допустили только на первую часть обмена, который прошел в два этапа.

Фото: Telegram/PavlovskyNews

Сначала состоялся обмен пленными с боевиками "ЛНР" около линии разграничения на подконтрольной Украине территории.

Обе стороны привезли участников обмена в автобуса, после чего было проведена процедура их верефикации. В итоге боевикам передали 63 человека, еще 9 отказались ехать в ОРЛО.

Украинской стороне передали 25 человек. Все они подтвердили желание вернуться домой и отказались остаться в ОРЛО. Среди них было четверо военных - Сергей Иванчук, Юрий Явтушок, Иван Деев и Роман Фурсов.

Также среди освобожденных - Елена Сорокина, владелица зоомагазина в Первомайске, задержанная боевиками в октябре 2018 года. Она приехала в футболке с надписью "Моя держава Україна".

После завершения первой части обмена освобожденных развезли на автобусах.

Фото: Телеграм-канал pavlovsky_news

Второй этап обмена проходил на окраине Горловке, на контролируемой "ДНР" территории. Еще около 10:00 туда доставили украинских пленных.

Сам обмен начался около 14:00.

Боевики передали Украине 52 человека, еще четыре отказали от обмена. Среди них журналист и блогер Станислав Асеев, осужденный в "ДНР" за шпионаж. Он пробыл в плену 962 дня.

Украинская сторона в свою очередь выдала боевикам 60 человек. Так называемая омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова сообщила, что 80% из них являются жителями подконтрольных Киеву территорий. Также, по ее словам, еще около 20 человек отказались от обмена на эта согласования списков.

В Офисе президента подтвердили, что в рамках обмена были освобождены 76 украинцев. Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сообщил, что боевикам передали 127 человек. Еще 14 в последний момент отказались ехать в ОРДЛО. Но окончательные данные еще уточняются.

Среди переданных боевикам - участники захвата управления полиции в Мариуполе 9 мая 2014 года, харьковские террористы, приговоренные к пожизненному заключению, и пять экс-"беркутовцев", подозреваемые в расстрелах активистов Евромайдана и бразилец Рафаэль Лусварги.

Таким образом обмен прошел по формуле "127 на 78", хотя сначала сообщалось, что Украине вернут 55 человек в обмен на 87 заключенных и осужденных. Ожидается, что сегодня всех освобожденных спецбортом доставят в аэропорт Борисполь.