Теракт в Харькове: обвиняемые приговорены к пожизненному, но готовятся к обмену пленными
2019-12-28 11:35:44
Суд освободил их из-под стражи под личное обязательство
Фрунзенский районный суд Харькова 28 декабря приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова – обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта.
Об этом сообщает Суспільне.
Вместе с тем суд освободил их из-под стражи под личное обязательство, как того просил прокурор Владимир Лымарь в рамках договоренностей Украины в нормандском формате в Париже 9 декабря.
"Учитывая исключительные обстоятельства при вынесении приговора по данному делу, специфику выполнения данного приговора суда, суд приходит к возможности изменения обвиняемым меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство", – заявил суд.
На заседании обвиняемых не было. Они слушали приговор в режиме видеоконференции. Обвиняемые вину не признали.
Напомним, теракт у Дворца спорта произошел 22 февраля 2015 во время проукраинской ходы.
В результате взрыва заложенной на дороге противопехотной мины погибли 52-летний Игорь Толмачев, 15-летний Даниил Дидик, 18-летний Николай Мельничук, 37-летний полицейский Вадим Рыбальченко.
Последствия теракта в Харькове 22 февраля 2015 года / Фото: soborna.com
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.
- По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.
- В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.
- 23 декабря, ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года.