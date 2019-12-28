Теракт в Харькове: обвиняемые приговорены к пожизненному, но готовятся к обмену пленными

Суд освободил их из-под стражи под личное обязательство

Фрунзенский районный суд Харькова 28 декабря приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова – обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта.

Об этом сообщает Суспільне.

Вместе с тем суд освободил их из-под стражи под личное обязательство, как того просил прокурор Владимир Лымарь в рамках договоренностей Украины в нормандском формате в Париже 9 декабря.

"Учитывая исключительные обстоятельства при вынесении приговора по данному делу, специфику выполнения данного приговора суда, суд приходит к возможности изменения обвиняемым меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство", – заявил суд.

На заседании обвиняемых не было. Они слушали приговор в режиме видеоконференции. Обвиняемые вину не признали.

Напомним, теракт у Дворца спорта произошел 22 февраля 2015 во время проукраинской ходы.

В результате взрыва заложенной на дороге противопехотной мины погибли 52-летний Игорь Толмачев, 15-летний Даниил Дидик, 18-летний Николай Мельничук, 37-летний полицейский Вадим Рыбальченко.

Последствия теракта в Харькове 22 февраля 2015 года / Фото: soborna.com

Как ранее сообщал Фокус:

Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.

По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.

В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.