"Готовьте теплые вещи и чай". Как прошла акция протеста под Лукьяновским СИЗО

Некоторые из активистов говорили, что не готовы к силовому противостоянию с правоохранителями, так как вышли под СИЗО только для того, чтобы показать свою гражданскую позицию

Вчера, 28 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-"брекутовцев". Решение вынесла коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой.

Под личное обязательство выйдут Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин.

Двое других "беркутов" – Сергей Тамтура и Александр Маринченко – также теперь освобождены. У них был ночной и круглосуточный домашний арест соответственно.

Бывших сотрудников "Беркута" обвиняли в убийстве 48 и ранении 80 человек на Институтской 20 февраля 2014.

Решение судьи оглашали под крики присутствующих "ганьба". Позже, когда часть "беркутовцев" увозили из здания суда, под Киевским апелляционным произошла потасовка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Роман Синицын.

Синицын также написал, что под судом и в самом суде собрались пару сотен несогласных с обменом "беркутов" людей. Некоторые подошли и к Лукьяновскому СИЗО.

"Под судом и в суде сейчас пару сотен человек. А вот кто готов за пару часов подтянуться на Дегтяревскую, 13 под Лукьяновское СИЗО? Готовьте теплые вещи и чай", – сообщал активист.

Адвокат героев Небесной сотни Евгения Закревская заявила, что не уйдет из залы заседения суда, пока ей не выдадут решение суда.

Кроме того, адвокат уверена, что когда экс-"беркутовцев" отдадут РФ, судебное следствие в суде фактически остановится.

Позже суду присяжных нужно будет установить факт отсутствия "беркутов" и остановить судебное следствие по причине отсутствия обвиняемых.

Также она отметила, что даже если изменить законодательство и проводить заочное судопроизводство, все равно это дело не будет доведено до конца, поскольку заочное судопроизводство "означает начинать все сначала, то есть не довести это дело до конца никогда".

Генпрокурор Руслан Рябошапка хотя и не хотел комментировать изменение меры пресечения подозреваемым, но все же сказал, что "ничего незаконного в суде не случится". "Ничего плохого там не будет", – уверял он еще до заседания суда.

Обмен должен состояться завтра, 29 декабря, на КПВВ "Майорское". Правда, по словам президент Владимира Зеленского, верификация удерживаемых лиц все еще не закончена.

Тем временем у Лукьяновского СИЗО, в котором находились остальные "беркуты", начали собираться активисты. К ним присоединился в т.ч. и шоумен Сергей Притула.

Активисты с помощью мусорных баков, блокировали выезд из СИЗО. Участники акции также разошлись по 9-ти выездам из изолятора.

Правоохранители, в свою очередь, тоже собрались у нескольких выездов из СИЗО.

В какой-то момент к изолятору подъехали 4 автобуса с нацгвардейцами, которые оттеснили протестующих от СИЗО. Впрочем, позже силовики по неизвестным причинам ушли, хотя активисты по-прежнему оставались у ворот изолятора.

По данным Укринформа, в общем протестующих было около 200. На месте работали сотрудники отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины. Также у СИЗО присутствовала полиция диалога.

Спустя какое-то время часть активистов посчитала, что в СИЗО "беркутов" уже нет – якобы их повезли на обмен.

Некоторые присутствующие на месте событий говорили, что к силовому противостоянию они не готовы. По их словам, они вышли на улицу, чтобы показать свою гражданскую позицию.

Те, кто стримили с места событий, обещали сделать включение, когда у СИЗО начнет что-то происходить, но пока ни одного стрима Фокусу найти не удалось.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.

По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.

В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.

23 декабря, ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года.