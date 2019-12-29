Пристайко обещает обсуждение нового обмена пленными на следующей нормандской встрече

Политика
"На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" – это приоритет", – заявил министр

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что согласование формулы "всех на всех" продолжится на следующей нормандской встрече. 

Об этом Пристайко написал в Twitter.

По его словам, договоренности "нормандской четверки" выполняются.

"Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" – это приоритет", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 29 декабря обмен пленными между Украиной и боевиками завершился. Всего освобождены 76 украинцев. 

  • Представительница "ДНР" Дарья Морозова рассказала, что в рамках второго этапа обмена пленными Украине передали 51 человека. Еще 4 отказались от обмена.