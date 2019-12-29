Пристайко обещает обсуждение нового обмена пленными на следующей нормандской встрече

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что согласование формулы "всех на всех" продолжится на следующей нормандской встрече.

Об этом Пристайко написал в Twitter.

По его словам, договоренности "нормандской четверки" выполняются.

"Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" – это приоритет", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус: