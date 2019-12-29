Освобожденные из плена вылетели из Чугуева. В Борисполе их ждет Зеленский

Политика
Зеленский уже находится в аэропорту и общается с родственниками освобожденных

С военного аэродрома в Чугуеве Харьковской области вылетел самолет с освобожденными из плена украинцами.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В Киеве их встретит и президент Владимир Зеленский, который уже находится в аэропорту и общается с родственниками освобожденных.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 29 декабря обмен пленными между Украиной и боевиками завершился. Всего освобождены 76 украинцев. 

  • Представительница "ДНР" Дарья Морозова рассказала, что в рамках второго этапа обмена пленными Украине передали 51 человека. Еще 4 отказались от обмена.