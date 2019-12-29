Освобожденные из плена вылетели из Чугуева. В Борисполе их ждет Зеленский
С военного аэродрома в Чугуеве Харьковской области вылетел самолет с освобожденными из плена украинцами.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
В Киеве их встретит и президент Владимир Зеленский, который уже находится в аэропорту и общается с родственниками освобожденных.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 декабря обмен пленными между Украиной и боевиками завершился. Всего освобождены 76 украинцев.
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Представительница "ДНР" Дарья Морозова рассказала, что в рамках второго этапа обмена пленными Украине передали 51 человека. Еще 4 отказались от обмена.