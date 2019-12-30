Первый охотник на носорогов. В Сети обнаружили фото с африканского сафари Шуфрича

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич принимал участие в африканском сафари. Фотографии нардепа на фоне убитых животных размещены на сайте агентства Thormählen & Cochran Safaris.

Информация была размещена в марте 2015 года. Однако активное распространение этих данных в Сети произошло только 28 декабря, когда на них обратила внимание французская организация Ban Trophy Hunting France / Un clic Pour Un Safari, которая выступает за запрет спортивной охоты.

На сайте сафари-агентства опубликованы фото Шуфрича на фоне мертвых черного носорога, бурой гиены, антилопы гну, антилопы орикс, а также в обнимку с тушей убитого гепарда.

Также указывается, что Шуфрич "первый и единственный охотник", которому удалось убить представителей трех подвидов черного носорога: Diceros bicornis bicornis (пустынный черный носорог) в Намибии, Diceros bicornis minor (редколесный черный носорог) и Diceros bicornis michaeli (восточноафриканский черный носорог) в ЮАР. Черный носорог относится к видам, которым грозит уничтожение. Один подвид черного носорога уже вымер (Diceros bicornis longipes).

Согласно указанной информации на сайте, агентство занимается организацией сафари в ЮАР, Намибии, Зимбабве и Камеруне. На сайте также размещены фотографии и других охотников с трофеями, но последнее обновление датировано июнем 2015 года. Фотографии с Шуфричем были размещены 1 марта 2015 года. Сам нардеп пока никак не комментировал достоверность этих снимков.

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Шуфрич подтвердил, что ездил на сафари в июле 2013 года в Намибию. При этом он утверждает, что охота велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов на самцов не репродуктивного возраста и агрессивного характера, которые подлежали отстрелу.

Как ранее сообщал Фокус:

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