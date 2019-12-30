Адвокаты "беркутов" просят Зеленского "подкорректировать" обвинение своим подзащитным

Президент Владимир Зеленский наблюдал за Майданом по СМИ, поэтому его позиция по тем событиям – упрежденная.

Об этом в обращении к главе Украины заявили адвокаты экс-беркутовцев, которых недавно отдали России, пишет hromadske.

В этой связи защитники "беркутов" просят Зеленского пересмотреть свое отношение к событиям 2013-2014 годов в Украине.

Одним из возможных следствий такого "пересмотра" адвокаты видят амнистию всех участников "противостояния", в т.ч. бывших правоохранителей. Также адвокаты согласны на "коррекцию обвинения" их подзащитных.

По задуму, такие действия главы Украины должны привести "единению страны", к "примирению и всепрощению". Это же якобы должно помочь реинтегрировать Донбасс в Украину.

Также адвокаты уточнили, что Майдан начался не с избиения студентов, а с "расстрела" правоохранителей 20 февряля 2014 года, что якобы уже установлено в суде.

Стоит отметить, что в обращении к Зеленскому защитники "беркутов" называют Майдан "государственным переворотом".

Как ранее сообщал Фокус:

28 декабря суд освободил из-под стражи троих экс-"беркутовцев". Еще двоим "беркутам" судьи отменили домашний арест. Всех их в скором времени повезут на обмен пленными.

После этого, под Лукьяновским СИЗО собрались несогласные с обменом экс-"беркутовцев". Противники обмена "беркутов" не понимают, почему в списки включили людей, которым не вынесли приговор. Также не до конца ясно, как будет в дальнейшем идти дело Небесной сотни.

А ГПУ сообщила, что суд продолжит рассматривать дело бывших "беркутов". В Генпрокуратуре говорят, что экс-"беркутовцы" обязаны исполнять возложенные на них судом обязательства, в т.ч. прибывать в суд по первому вызову.