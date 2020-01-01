Сегодня вступают в силу Избирательный кодекс и закон об обличителях коррупции
Сегодня, 1 января, вступил в силу подписанный президентом Владимиром Зеленским 28 декабря Избирательный кодекс.
Кодекс унифицирует правила проведения всех выборов: президентских, парламентских, местных.
Согласно новому закону, парламентские выборы в Украине будут проходить по пропорциональной системе с открытыми региональными списками. Избиратели на выборах могут голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в списке партии.
При этом, первые 9 кандидатов из списка партии точно попадут в парламент.
Также сегодня вступает в силу закон №1010 об обличителях коррупции.
Для того, чтобы стать обличителем, необходимо всего лишь быть уверенным в правдивости своей информации и сообщил о возможной коррупции в соответствующие органы.
Государство предоставит обличителю защиту и даже денежное вознаграждение в 10% от суммы предмета коррупционного преступления, но не более 3 тыс. минимумов (около 12,5 млн грн), если он превышает 5 тыс. необлагаемых минимумов (около 9,6 млн грн).
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 июля Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс Украины, который предполагал отмену мажоритарной составляющей и введение открытых списков.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на Избирательный кодекс и предложил отправить его на доработку. Всего от главы государства поступило 17 замечаний к документу.
- В декабре Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. "За" проголосовали 330 народных депутатов.