Сегодня вступают в силу Избирательный кодекс и закон об обличителях коррупции

Сегодня, 1 января, вступил в силу подписанный президентом Владимиром Зеленским 28 декабря Избирательный кодекс.

Кодекс унифицирует правила проведения всех выборов: президентских, парламентских, местных.

Согласно новому закону, парламентские выборы в Украине будут проходить по пропорциональной системе с открытыми региональными списками. Избиратели на выборах могут голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в списке партии.

При этом, первые 9 кандидатов из списка партии точно попадут в парламент.

Также сегодня вступает в силу закон №1010 об обличителях коррупции.

Для того, чтобы стать обличителем, необходимо всего лишь быть уверенным в правдивости своей информации и сообщил о возможной коррупции в соответствующие органы.

Государство предоставит обличителю защиту и даже денежное вознаграждение в 10% от суммы предмета коррупционного преступления, но не более 3 тыс. минимумов (около 12,5 млн грн), если он превышает 5 тыс. необлагаемых минимумов (около 9,6 млн грн).

Как ранее сообщал Фокус:

11 июля Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс Украины, который предполагал отмену мажоритарной составляющей и введение открытых списков.

14 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на Избирательный кодекс и предложил отправить его на доработку. Всего от главы государства поступило 17 замечаний к документу.