Битва за землю и больше отпуска. Что ждет Украину в 2020

Местные выборы

Одним из главных политических событий 2020 года станет проведение местных выборов. В команде президента Владимира Зеленского еще осенью прошлого года поговаривали о том, чтобы провести их сразу же вслед за внеочередными парламентскими. Это выглядело довольно логичным, учитывая чрезвычайно высокий рейтинг партии "Слуга народа". Ведь в Раду прошло рекордное количество "зеленых" депутатов: 254 человека. Соответственно, шансы на то, чтобы получить большинство практически во всех местных советах страны были колоссальными.

Однако позже у президента было принято решение не педалировать этот вопрос, а сперва закончить реформу децентрализации. Председатель Центризбиркома Олег Диденко в интервью Фокусу заявил, что у президента настроены именно на этот вариант.

"Планируется внесение изменений в Конституцию, новый закон об административно-территориальном устройстве, расширение административно-территориальных образований, которые у нас уже есть (громада, округ, регион). И как результат — первые выборы. Когда это произойдет, зависит от Верховной Рады", – рассказал Диденко.

Позже глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что местные выборы в стране пройдут осенью, после принятия избирательного кодекса и завершения реформы децентрализации.

Самое интересное заключается в том, получится ли у "Слуги народа" повторить успех и взять рекордное количество мест в горсоветах. Ведь до выборов остается 10 месяцев, в течение которых надо будет всеми силами поддерживать партийный рейтинг. Кроме всего прочего, в разных регионах есть довольно сильные главы городов, как например, мэр Харькова Геннадий Кернес и одесский градоначальник Геннадий Труханов. Впрочем, учитывая их политический опыт (Кернес, например, руководит Харьковом с 2010 года), не исключено, что им удастся договориться с командой президента, и удержаться на своем посту.

В любом случае местные выборы станут определенным маркером для нынешней власти. Если "Слуге народа" все же удастся "взять города", то можно прогнозировать, что в дальнейшие пять лет никаких серьезных политических кризисов не предвидится. Если же нет — то это будет означать, что влияние президента и его команды на регионы идет на убыль, чем непременно постараются воспользоваться его политические оппоненты, в том числе, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. И в итоге Зеленский рискует получить неуправляемые местные советы.

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Децентрализация

Реформа децентрализации в Украине вяло тянется уже почти шесть лет — еще с 2014 года. В команде президента Владимира Зеленского уверены, что именно 2020 год должен стать решающим, и поставить окончательную точку в вопросе предоставления автономии регионам. Глава государства в декабре внес в парламент соответствующий проект изменений в Конституцию. Он предусматривает образование общин и введение института префектов. В то же время в законопроекте нет ни одного упоминания об особом статусе ОРДЛО.

В документе предлагаются следующие изменения:

Новое территориальное устройство по принципу "Община — округ — область". То есть, планируется объединение городов, сел и ПГТ в общины, которые будут зарегистрированы как одно юрлицо. Общины объединяются в округа, а те, соответственно — в области.

Отмена спецстатусов для городов. В первую очередь это касается Киева и Севастополя. Однако статус столицы будет регулироваться соответствующим законом.

Вместо госадминистраций — офис префектов. Префект будет назначаться президентом по соответствующему представлению Кабмина. Он будет следить за тем, чтобы решения местных органов власти были законными. При этом он будет вправе просить главу государства или суд отменить решение местных властей, если посчитает, что оно незаконно.

Сокращение срока полномочий местных депутатов до четырех лет. Глава облсовета меняется раз в год. При этом он может быть уволен досрочно, если префект сообщит президенту о нарушении им закона.

Все изменения должны вступить в силу до 1 марта 2021 года. И после вступления в силу законопроекта в течение трех месяцев должны состояться местные выборы.

То есть по факту страна получит юридические изменения в территориальном устройстве и деятельности местных органов самоуправления. Но при этом вся работа на местах будет жестко контролироваться руководством страны, уверен политолог Владислав Дзивидзинский.

"Мы сами своими голосами дали возможность монобольшинству состояться. Соответственно, одна политическая сила получила абсолютно законные инструменты для того, чтобы проводить эту реформу по своему усмотрению. Какой-либо узурпации власти нет, нарушения закона, авторитарности — тоже. Это просто политическая целесообразность партии "Слуга народа" получить полноту власти. Будь "Батькивщина" или Европейская солидарность на их месте — они поступили бы точно так же", — считает эксперт.

Рынок земли

Свой новый рабочий 2020 год Верховная Рада начнет с окончательного утверждения земельной реформы. В конце декабря парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Судя по активным столкновениям, происходившим под стенами парламента во время принятия закона о рынке земли в первом чтении, не исключено, что второе чтение будет проходить не менее тяжело. Однако большинство настроено не затягивать этот вопрос.

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, несмотря на то, что к законопроекту поступило целых 4 тысячи поправок, аграрный комитет рассмотрит их в "турбо - режиме", и уже с 13 января, в первую пленарную неделю можно будет приступить к окончательному голосованию.

Напомним, Фокус писал, что главный аргумент для команды президента и экспертов, которые выступают за открытие рынка земли — это серьезный рост цен на землю и увеличение арендной платы.

"Иностранные долларовые инвестиции, которые начнут поступать в случае полноценного открытия рынка земли, включая продажу для иностранцев, станут "длинным вложением", которое будет работать на нашу экономику. Как следствие - на повышение социальных выплат, зарплат бюджетникам. Кроме всего прочего, бюджет получит колоссальные средства от уплаты налогов. Владельцы паев смогут их продать за достойные средства, а не сдавать в аренду за копейки", — считает президент ассоциации производителей, член набсовета Украинской Рады Бизнеса Александр Громыко.

С открытием рынка земли правительство планирует увеличить поступления в экономику на 9 миллиардов гривен. По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, средства поступят в течение трех последних месяцев 2020 года, при условии, что торговля землей начнется с 1 октября. Ранее премьер Алексей Гончарук заявлял, что Кабмин планировал запустить рынок земли с июля, однако, посовещавшись с аграриями, решили отложить этот вопрос до окончания уборки урожая.

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Трудовой кодекс

Пока Украина живет, а точнее, — работает, — по советскому КЗоТу от 1971 года. В него, конечно, вносились правки, но в целом он совсем не отражает современных реалий во взаимоотношениях наемных сотрудников и работодателей. Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") анонсировала в скором времени внесение в парламент "очень либерального" проекта нового Трудового кодекса. И тут же напугала офисный планктон, заявив: "это значит, что мы будем немного наезжать на права и дискриминировать наёмного работника".

Что будет в новом Трудовом кодексе:

Электронные трудовые книжки. Планируется введение электронного учета мест работы, наряду с обычными книжками. При этом человек сам сможет решать, в каком формате ему удобнее хранить информацию о своих предыдущих местах работы.

Изменения формата рабочей недели. Планируется введение более гибкого графика работы. Например, часть рабочего времени сотрудник проводит в офисе, а другую часть работает удаленно. Кроме того, в Трудовом кодексе будет введено понятие "нефиксированное рабочее время". Это означает, что человек сможет сам выбирать, на скольких работах ему работать одновременно. Но при этом 40-часовая рабочая неделя сохраняется.

Беременные, пенсионеры и люди с инвалидностью смогут работать из дома по гибкому графику.

В новом Трудовом кодексе вводится понятие "гибкий трудовой договор". По нему смогут легально работать ученики и студенты.

Также в новом документе более четко прописываются условия расторжения трудового договора. Так, если инициатива исходит со стороны сотрудника, то он должен оповестить работодателя о своем увольнении, не менее чем за две недели. В случае, если увольнение происходит по причине нарушения работодателем своих обязанностей, то он обязан выплатить сотруднику компенсацию: минимум 50 среднедневных зарплат.

В случае, если расторгает трудовой договор работодатель, то он должен предупредить об этом сотрудника за 15 дней, если тот проработал полгода, за 30 дней, если тот проработал более полугода, за два месяца - если сотрудник работал порядка 5 лет, и за три месяца - если человек проработал на предприятии более 10 лет. При этом работодатель может заменить предупреждение финансовой компенсацией. Ее сумма составляет не менее двойного дневного оклада за каждый рабочий день, на который уменьшается срок предупреждения.

Пока нововведения Кабмина поступили на рассмотрение в Верховную Раду. Ожидается, что в течение 2020 года парламент утвердит новые правила работы для украинцев.

Перепись населения

В конце 2020 года — ноябре-декабре украинцев ожидает перепись населения. Напомним, в прошлый раз украинцев считали почти 20 лет назад — в 2001 году. Тогда, согласно данным Государственной службы статистики, население нашей страны составляло 48 миллионов 457 тысяч человек. Учитывая конфликт на Донбассе, аннексию Крыма, пока неясно, каким образом будет осуществляться подсчет украинцев на временно оккупированных территориях.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что правительство ищет возможность осуществить перепись с помощью онлайн-инструментов. На это в бюджете заложено 1,4 миллиарда гривен. Пока что, во время второго пробного этапа подсчета украинцев, сотрудники Госстата обходили жителей части Оболонского района и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области с планшетами, и вручную записывали данные людей.

Отношение к предстоящей переписи неоднозначное. Часть экспертов считает, что точный подсчет населения существенно облегчит жизнь при осуществлении государственного планирования, а часть экспертов уверены, что итоги персонализации власти будут использовать во вред гражданам, например, ужесточат получение субсидий. А может и вовсе угрожать национальной безопасности. Фокус подробно изучал аргументы всех специалистов по новому КЗоТ.

Переход русскоязычных школ на украинский

С сентября 2020 года все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. По словам министра образования Анны Новосад, школы, в которых преподавание происходит на языке стран Евросоюза, например, на венгерском, должны будут перейти на украинский с сентября 2023 года.

Напомним, что парламент еще в конце апреля 2019 года принял закон о языке. В нем, в том числе, есть пункт об обязательном преподавании в школах на украинском языке. Этот документ вызвал волну возмущения у представителей нацменьшинств, в частности, на Закарпатье, где есть значительное количество венгерских школ. В дальнейшем это привело к обострению отношений Украины с Венгрией, которая, выступая против этого закона, начала блокировать все решения НАТО по нашей стране. Неоднозначно воспринимают документ и часть русскоязычных украинцев, которые по факту не являются национальным меньшинством.