Прокурор, который просил суд отпустить "беркутов", может устроиться в Офис генпрокурора, – СМИ

Родственники героев Небесной сотни требуют от Офиса генпрокурора не давать должность прокурору, который просил суд отпустить экс-беркутовцев.

Об этом говорится в заявлении организации "Семья героев небесной сотни".

Так, родные погибших на Майдане ссылаются на материал издания The Insider, авторы которого утверждают, что сегодня, 2 января, в Офисе генпрокурора будут утверждать кандидатов на руководящие должности в Департамент прокуроров по Евромайдану.

Среди кандидатов есть как те прокуроры, которые уже вели дела Майдана и выступали против освобождения "беркутов", так и новые лица, которых прямо во время судебного заседания прислал генпрокурор Руслан Рябошапка.

В число новых лиц входит прокурор Сергей Куцый – он проигнорировал позицию потерпевшей стороны, синхронизовался с адвокатами "беркутов" и просил суд отпустить бывших правоохранителей.

Теперь же Куцый якобы претендует на должность руководителя прокуроров по делам Майдана.

В связи с этим, родственники погибших на Майдане просят Рябошапку и его замов не допустить назначения Куцого на админдолжность в Офисе генпрокурора.

Как ранее сообщал Фокус:

28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-"брекутовцев". Решение вынесла коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой.

Так, под личное обязательство вышли Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин.