Транзит российского газа через Украину скоратился с начала года в 5 раз
Транзит российского газа через Украину с начала 2020 года уменьшился примерно в 5 раз по сравнению со средними показателями декабря прошлого года. Об этом говорят данные компании "Оператор ГТС Украины".
В среднем в декабре объем транзита составлял 261 миллион кубометров газа, а 31 декабря через украинскую ГТС было прокачано 220,05 миллиона кубометров. Однако 1 января этот показатель составил лишь 49,3 миллиона кубометров газа. При этом на следующий день объемы транзита сократились до 38,8 миллиона кубометров.
Как уточняет пресс-служба "Оператора ГТС Украины", с начала нынешнего года объемы транспортировки газа с территории РФ в страны ЕС и Молдову составляют в режиме 35-45 млн кубометров в сутки.
По данным пресс-службы, компания с 7 часов 1 января 2020 года выполняет все заявки "Газпрома" в полном объеме.
В компании сообщили, что российская сторона полностью оплачивает суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м.
Также из-за небольших объемов транзита с начала года украинская газотранспортная система работает частично в реверсном режиме.
"То есть потребители в восточных и южных регионов Украины получают газ из ПХГ по газопроводу Союз в направлении запад-восток", – отметили в компании.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 декабря 2019 года представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.
- Глава "Нафтогаза" считает, что согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".
- Министр энергетики Украины Алексей Оржель также говорил, что украинская сторона "сделала почти невозможное" на переговорах с РФ и благодаря этому теперь есть договоренность по транзиту.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страны подписали контракт на транзит газа сроком на 5 лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.
- Канцлер Германии Ангела Меркель назвала контракт по транзиту российского газа важным для обеспечения безопасности европейских газовых поставок.