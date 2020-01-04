Транзит российского газа через Украину скоратился с начала года в 5 раз

С начала года украинская газотранспортная система работает частично в реверсном режиме

Транзит российского газа через Украину с начала 2020 года уменьшился примерно в 5 раз по сравнению со средними показателями декабря прошлого года. Об этом говорят данные компании "Оператор ГТС Украины".

В среднем в декабре объем транзита составлял 261 миллион кубометров газа, а 31 декабря через украинскую ГТС было прокачано 220,05 миллиона кубометров. Однако 1 января этот показатель составил лишь 49,3 миллиона кубометров газа. При этом на следующий день объемы транзита сократились до 38,8 миллиона кубометров.

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Как уточняет пресс-служба "Оператора ГТС Украины", с начала нынешнего года объемы транспортировки газа с территории РФ в страны ЕС и Молдову составляют в режиме 35-45 млн кубометров в сутки.

По данным пресс-службы, компания с 7 часов 1 января 2020 года выполняет все заявки "Газпрома" в полном объеме.

В компании сообщили, что российская сторона полностью оплачивает суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м.

Также из-за небольших объемов транзита с начала года украинская газотранспортная система работает частично в реверсном режиме.

"То есть потребители в восточных и южных регионов Украины получают газ из ПХГ по газопроводу Союз в направлении запад-восток", – отметили в компании.

Как ранее сообщал Фокус: