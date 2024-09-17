Вернуть ЗАЭС, перестать бить по энергетике: четыре пункта транзитного ультиматума России

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Продление контрактов на транзит российского газа (нефти) в контексте возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины.

1. Украина стала первой страной Европы, которая имела максимальную зависимость от российского газа, нефти, нефтепродуктов и ядерного топлива и смогла на 100% от нее избавиться путем диверсификации. Все страны ЕС, которые сейчас зависят от российского газа, способны также это сделать в кратчайшие сроки.

2. Россия зарабатывает на порядок больше денег от поставок углеводородов, чем Украина получает от предоставления услуг за его транзит. Следовательно, баланс интересов в этом вопросе явно в пользу РФ. Она не только получает ежегодно от поставок газа и нефти около 15 млрд евро на войну, но и осуществляет политическое влияние на зависимые от российских энергоносителей страны.

3. В Азербайджане не существует ресурсных возможностей обеспечивать выполнение действующих контрактных обязательств по поставке своего газа в ЕС и Турцию одновременно с дополнительным использованием украинского транзитного коридора. Также, отсутствует газопроводный маршрут по транспортировке азербайджанского газа к границе Украины, минуя территорию РФ. Собственно, единственный вариант нахождения компанией Socar такого ресурса — это осуществление реэкспорта того же российского газа.

4. Аргументы о том, что заключение Украиной транзитного контракта с Socar необходимо для того, чтобы РФ воздерживалась от ракетных и дроновых ударов по газотранспортной системе Украины, не выдерживают критики, ведь Вооруженные силы РФ на протяжении всей широкомасштабной агрессии постоянно ее атакуют.

5. Минимальными условиями для продления транзитных контрактов должны быть:

фактическое возвращение Запорожской атомной электростанции и прилегающих к ней всех территорий, необходимых для безопасности ее функционирования;

прекращение обстрелов украинской энергетической инфраструктуры;

перенесение пунктов купли-продажи российского газа на российско-украинскую международно признанную границу;

заключение компаниями ЕС контрактов на поставку в таких пунктах с последующим подписанием транзитных контрактов с оператором ГТСУ.

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