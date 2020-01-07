На Донбассе в канун Рождества были ранены двое украинских военных
В понедельник, 6 января, на Донбассе были ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
За минувшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенного Минскими договоренностями оружия – минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, а также другого стрелкового оружия.
Несколько раз боевики стреляли по украинским позициям невдалеке от населенного пункта Пески. Там, огонь велся из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Еще три раза были обстреляны позиции украинских военных рядом с Крымским, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Обстрел велся из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
С начала 7 января обстрелов со стороны противника зафиксировано не было. Потерь со стороны украинских бойцов нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Боевики пророссийских террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери.
- По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.
- В ночь на 1 января боевики сожгли жилой дом в поселке Викторовка Донецкой области.