На Донбассе в канун Рождества были ранены двое украинских военных

В понедельник, 6 января, на Донбассе были ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

За минувшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенного Минскими договоренностями оружия – минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, а также другого стрелкового оружия.

Несколько раз боевики стреляли по украинским позициям невдалеке от населенного пункта Пески. Там, огонь велся из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще три раза были обстреляны позиции украинских военных рядом с Крымским, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Обстрел велся из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала 7 января обстрелов со стороны противника зафиксировано не было. Потерь со стороны украинских бойцов нет.

Как ранее сообщал Фокус: