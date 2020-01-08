Украинцам советуют не ездить в Ирак

Посольство Украины в Ираке рекомендует украинцам воздержаться от посещения Ирака из-за обострения политико-военной ситуации в стране.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

"Украинцам, которые уже находятся в Ираке, Иракском Курдистане рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: