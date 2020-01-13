Онищенко до сих пор сидит в немецком СИЗО, – СМИ
Бывший нардеп Александр Онищенко сих пор находится под стражей в Германии.
Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на источники в САП.
По словам источника, сроков экстрадиции некогда сбежавшего из Украины экс-депутата пока еще нет.
В Офисе генпрокурора, тем временем, сообщили, что информация по делу Онищенко засекречена и не может быть разглашена, ведь она составляет тайну досудебного следствия.
В конце ноября прошлого года стало известно, что Онищенко должен был в ближайшее время вернуться в Украину – экс-нардеп даже демонстрировал билеты на самолет в "Борисполь".
Но 4 декабря бывшего парлментария задержали в районе города Ольденбург, в Германии. С тех пор он находится в немецком СИЗО и ожидает решения суда.
Как ранее сообщал Фокус:
- Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске. В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест.
- Как считает следствие, Онищенко создал ОПГ, которая с января 2013 по июнь 2016 года завладела свыше 1,6 млрд грн от реализации газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей", в связи с чем компания понесла более 740 млн грн убытков.
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26 июля в Борисполе задержали мать беглого нардепа Онищенко – ее подозревают в участии в преступных схемах по разворовыванию газа.