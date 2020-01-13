Онищенко до сих пор сидит в немецком СИЗО, – СМИ

Бывший нардеп Александр Онищенко сих пор находится под стражей в Германии.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на источники в САП.

По словам источника, сроков экстрадиции некогда сбежавшего из Украины экс-депутата пока еще нет.

В Офисе генпрокурора, тем временем, сообщили, что информация по делу Онищенко засекречена и не может быть разглашена, ведь она составляет тайну досудебного следствия.

В конце ноября прошлого года стало известно, что Онищенко должен был в ближайшее время вернуться в Украину – экс-нардеп даже демонстрировал билеты на самолет в "Борисполь".

Но 4 декабря бывшего парлментария задержали в районе города Ольденбург, в Германии. С тех пор он находится в немецком СИЗО и ожидает решения суда.

Как ранее сообщал Фокус:

Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске. В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест.