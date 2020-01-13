Офис генпрокурора довел до суда одно из дел по Майдану

Офис генпрокурора передал в суд обвинительный акт против троих экс-судей Апелляционного суда Киева за вынесение неправомерного решения в отношении активиста Евромайдана.

Об этом говорится на сайте ОГПУ.

По версии следствия, в начале 2014 года судьи подтвердили арест для гражданина, которого подозревали в "массовых беспорядках 19-24 января 2014 года в районе Европейской площади и ул. Грушевского".

Тем не менее, каких-либо доказательств того, что гражданин действительно находился и принимал участие в акциях протеста, не было.

Бывшим судьям вменяют ч.2 ст.375 УК (неправосудное решение) и ч.1 ст.376-1 УК (вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда).

Судью Соломенского райсуда, которая первой арестовала активиста, судят отдельно.

Следователей и прокуроров, которые вели дело, тоже обвиняют в неправомерных действиях.

Как ранее сообщал Фокус:

11 января Госбюро расследований завершило формирование специального следственного подразделения по расследованию дел Майдана.