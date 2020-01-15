Между президентами Украины и США наблюдается "химия", это вдохновляет, – Ельченко

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что между президентами Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом наблюдается "определенная химия". Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой.

По словам дипломата, в данный момент времени Украина и США имеют "отношения подлинного партнерства".

"Это ощущается как на личном уровне, так и на формальном. Я провел несколько встреч в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности – везде чувствуется очень теплое отношение", – сказал Ельченко.

Он отметил, что лично Трамп исключительно положительно относится к Зеленскому.

"Он сказал мне откровенно, что имеет очень высокое мнение о президенте Зеленском. Он уже говорил с украинским президентом несколько раз и встречался с ним в Нью-Йорке, и чувствуется, что между ними есть определенная химия. Это вдохновляет", – подчеркнул посол Украины в США.

Как ранее сообщал Фокус:

Посол Украины в США Владимир Ельченко принял участие в официальной церемонии подписания соглашения о создании почетного консульства Украины в городе Филадельфия, штат Пенсильвания.