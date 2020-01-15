СМИ пишут об обысках у главного налоговика Украины Верланова. В налоговой опровергают

В налоговых нескольких областей, а также у главы Госналоговой службы Сергея Верланова проводятся обыски.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Пресс-служба ГНС, в то же время, сообщает, что никаких обысков у Верланова и руководителей подразделений не проводится - это "плановые следственные действия".

При том, такие действия проводятся в полном сотрудничестве с СБУ, говорят у Верланова.

Также Госналоговая уточняет: правоохранители пришли ГНС на Львовской площади в Киеве.

В СБУ, тем временем, пишут, что они разоблачили чиновников ГНС, которые помогали коммерсантам выводить в тень свыше 500 млн грн ежемесячно.

Для реализации задуманного чиновники налоговых служб пяти областей Украины и города Киева договорились с владельцами IT-компании, которая как раз поставляет ПО Госналоговой и знает алгоритмы работы ресурсов ГНС.

Мошенники использовали 300 фиктивных фирм, которые посредством проведения безтоварных операций и подмены номенклатуры товаров и услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам.

Открыто уголовное дело по ст.364 УК (злоупотребление полномочиями).

Как ранее сообщал Фокус:

В Днепре чиновники присвоили 25 млн грн, выделенных на детские сады и школы.