Главные налоговики в Одессе отстранены от работы – подозреваются в коррупции
2020-01-14 09:26:30
По данным следствия, налоговики "просили" прокуратуру "не обращать внимания" на их злоупотребления
Глава Госналоговой службы (ГНС) Сергей Верланов отстранил руководство Одесского областного управления и инициировал внутреннее служебное расследование факта коррупции. Об этом он написал в Facebook.
"Услышанное и увиденное недопустимо. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены, – заявил Верланов. – Начинаю полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов на предмет коррупции и неправомерных действий в отношении предпринимателей".
Накануне, 13 января, НАБУ сообщило: "Следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в $25 тыс. В ответ тот должен не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. уголовной. Следствие задокументировало факт предоставления неправомерной выгоды, которая, учитывая утверждение самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем "взаимодействии" с должностным региональной прокуратуры".
Расследование приведенных фактов детективы НАБУ и прокуроры САП при поддержке Генпрокуратуры ведут с декабря 2019 года.
По данным одесского издания "Думская", речь идет об и.о. начальника ГУ ГНС в Одесской области Наталье Чеботаревой, которая занимает эту должность с сентября 2019 года. Она пыталась подкупить главу управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности облпрокуратуры Михаила Сербина. Вместе с Чеботаревой к ответственности привлекают ее первого зама Владимира Мосийчука.
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