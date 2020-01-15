Президент наградил орденами и медалями военных из управления госохраны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №11/2020 о награждении госнаградами военнослужащих Управления государственной охраны. Указ опубликован на сайте президента.

В указе говорится, что 10 человек награждаются за весомый личный вклад в обеспечении безопасности органов государственной власти и должностных лиц, образцовое выполнение воинских обязанностей и высокий профессионализм.

Таким образом, орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден полковник Астафьев Евгений Евгеньевич, а орденом Даниила Галицкого – полковник Ясь Алексей Михайлович.

Кроме того, медалью "За воинскую службу Украине" награждены два подполковника – Зеленский Андрей Васильевич и Литаш Валентин Витальевич. Медаль "За безупречную службу" III степени получили три военнослужащих – подполковник Бойков Юрий Владимирович, майор Придбайло Людмила Михайловна и старший прапорщик Чернюк Роман Михайлович.

Медалью "Защитнику Отечества" награждены еще три человека – старший прапорщик Кельбас Павел Петрович, старший прапорщик Стефанчук Василий Михайлович и старший лейтенант Самойленко Анатолий Васильевич.

Как ранее сообщал Фокус:

По случаю Дня волонтера президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении ряда волонтеров государственными орденами и медалями. Всего награды получили 25 волонтеров. Среди них – волонтер Виталий Дейнега, который получил Крест Ивана Мазепы. Орденом "За заслуги" 3-й степени награжден и шоумен Сергей Притула.