У президента создается впечатление, что у нас нет плана. А его реально нет, – прослушка Гончарука

В сети опубликовали вторую часть аудиозаписи совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука по курсу гривны, на котором он допускает неоднозначные высказывания в адрес президента. Ролик размещен на YouTube-канале "Как обмануть президента".

На совещании кроме премьера присутствуют министр финансов Оксана Маркарова, глава Нацбанка Яков Смолий, его первый зам Екатерина Рожкова и зам Дмитрий Сологуб, замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, Дмитрий Сологуб и министр экономики Тимофей Милованов.

На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

"В этом вся проблема. И на самом деле даже главная проблема", - говорит премьер.

Он говорил, что в последнем квартале ожидается спад роста экономики в до 2% и на этом фоне в Верховной Раде распространяется мнение, что "реформаторы, так сказать соросята ухандохали экономику".

"Ухандохали экономику. При хозяйственниках было 4,6. И ничего никому не докажешь. И вот это все создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, мы не понимаем, у нас нет планов. А у нас реально нет планов".

Отметим, что в первой части упоминается, что совещание произошло 16 декабря. В этот день пресс-служба НБУ сообщала, что регулятор и правительство обсудили укрепления курса гривны и его влияние на инфляцию и развитие экономики.

"Встречи в формате "на кофе" имеют исключительно координационный характер и является площадкой для диалога, а не для принятия решений", - говорится в сообщении.

Во встречи принимали участие те же лица, голоса которых слышно на опубликованном аудио.

Напомним, в последнюю неделю 2019 года НБУ впервые с ноября 2018 года провел валютный аукцион, на котором купил $230 млн. В результате массовой покупки доллара удалось остановить падение курса доллара. Перед новогодними праздниками НБУ ослабил официальный курс гривны на 39 копеек – до 23,68 грн за доллар. Стоимость евро также увеличилась на 62 копейки – до 26 42 грн за евро.

Однако, несмотря на это, курс гривны с начала года укрепился примерно на 20% (наивысший показатель в мире), что привело к недовыполнению бюджета. По мнению финансистов, укрепление гривны препятствует оттоку из страны трудовых ресурсов. В то же время существенное укрепление гривны привело к уменьшению поступлений в бюджет.

В итоге в последнюю неделю декабря Кабмин был вынужден остановить финансирование расходов по незащищенным статьям бюджета и обязать Нафтогаз до 27 декабря выплатить 8,5 млрд грн дивидендов за 9 месяцев 2019 года. Нафтогаз перечислил в госбюджет 13 млрд грн (дивиденды и 4,5 млрд грн дополнительных платежей).