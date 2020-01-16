Ежики в тумане. В соцсетях обсуждают "прослушку Гончарука", Зеленского и курс гривны

Сейчас их три. Последняя появилась уже утром 16 января. Чей это канал, кто выкладывает ролики и откуда они у него – неясно.

Но шуму звукозаписи наделали много. Оказалось, что министры и руководители Нацбанка вместе пытались придумать объяснение причин укрепления гривны для президента Владимира Зеленского, увеличение дефицита — "дыры" — в государственном бюджете до 100 миллиарда гривен и замедления показателей экономического роста в четвертом квартале 2019 года.

В беседе, как сказано в описании к видео, участвовали "Алексей Гончарук (премьер-министр), Оксана Маркарова (министр финансов), Яков Смолий (глава НБУ), Екатерина Рожкова (замглавы НБУ), Юлия Ковалив (заместитель главы Офис президента ), Дмитрий Сологуб (замглавы НБУ) и Тимофей Милованов (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства)".

Правда, довольно скоро выяснилось, что Юлия Ковалив в этой встрече не участвовала. Об этом заявила она сама. Это подтвердили и те, кто хорошо с ней знаком.

И это подтверждается фото, которые были выложены на Facebook-странице НБУ.

Оказалось, что руководители финансово-экономического блока власти вели обсуждение сложившейся ситуации в довольно свободной манере. Так, человек, которого в расшифровке называют Гончаруком, говорит о Зеленском, как о человеке, не разбирающемся в экономических процессах, которому нужно постараться "объяснить внятно" причины укрепления курса гривны.

"У Зеленского есть очень примитивное, в смысле простое, понимание экономических процессов. Есть платежный баланс. Платежный баланс сильно не исправился, а гривна сильно укрепилась… Он ищет ответ на этот вопрос. У него нет ответа на этот вопрос. Как бы ему внятно объяснить следующее. Смотрите, в начале года население перед выборами не верило в гривну, потому что это фактор нестабильности, все раскачивали… перед выборами. Поэтому гривна была слабее, чем должна была экономически быть. Я сейчас фантазирую", — говорит якобы Гончарук.

"Премьер" говорит, что нужно объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. Но потом люди увидели — есть "сильный президент" и "парламент сильный-молодой", страхи не подтвердились, и гривна стала укрепляться.

"У него нет в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить. Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос — у него будет пустое место там. И к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову потому, что там есть туман", — уточнил якобы Гончарук.

Также, отмечает якобы Гончарук, президенту нужно показать, что в стране дешевеют ресурсы. При этом премьер признает, что он "полный профан в экономике и юрист по образованию". "Но что я понимаю? Есть две экономические теории: монетаризм и кейнсианская. Ты идешь по пути удешевления ресурсов. Или ты идешь по пути печатания денег и как бы развиваешь экономику. Если ты идешь путем удешевления ресурсов, то твоя стратегия в том, чтобы инфляция снижалась, или ты идешь печатать деньги и как бы развивать экономику", — сказал якобы премьер.

Также нашлось место и для "соросят", которые "ухандохали экономику" и теперь в последнем квартале ожидается спад роста экономики до 2%. И снова якобы Гончарук весьма самокритичен, признаваясь в собственной некомпетентности: "Ухандохали экономику. При хозяйственниках было 4,6. И ничего никому не докажешь. И вот это все создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, мы не понимаем, у нас нет планов. А у нас реально нет планов".

В последней, третьей записи, якобы Гончарук сообщает, что нужно представить президенту Зеленскому реалистичный прогноз в стране на следующие три года. И представить его максимально простым языком. "Смотрите... Ему (Зеленскому ) надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе", – говорит якобы премьер.

Якобы замглавы НБУ Дмитрий Сологуб продолжает: "не будет дороже, чем в этом!". Однако якобы министр финансов Оксана Маркарова возражает: "Не факт!".

В пресс-службе Кабинета Министров заявили, что не располагают информацией по поводу публикации прослушки разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с якобы министрами и якобы руководством НБУ."Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности аудио или видео записи, которая распространяется в сети Интернет", – сказано в сообщении.

Сам премьер-министр также отреагировал на скандал. Правда, ему не хватило конкретики, так как он не подтвердил, и не опроверг подлинность записей.

Проигнорировал Алексей Гончарук и слухи о его возможной отставке. Именно о ней говорили в соцсетях. На этом настаивали и некоторые "слуги народа", заявившие о готовности защищать честь президента путем рукоприкладства. Но Гончарук дальновидно на встречу с ними не явился.

Что касается самых звукозаписей, то многие сторонники переформатирования Кабмина, обсуждали в первую очередь не курс гривны и макроэкономическую политику, а упоминания президента. Мол, так говорить о главе государства не пристало. Да и самому премьер-министру быть "профаном" тоже не к лицу и позорно.

Экономический аспект вызвал меньше вопросов, потому что большинство "экспертов" и комментаторов, как ни крути, но тоже являются профанами в экономике и оценить в полной мере, что именно обсуждали в НБУ – не смогли.

А некоторые посчитали, что ничего крамольного в аудиозаписях нет. Да, говорят на русском, да, обсуждают президента, но это обычное живое общение, и никто никого оскорблять не собирался. А в признании якобы Гончарука, что он "профан" так и вовсе ничего страшного нет, ведь он премьер-министр, а не экономист и может "плавать" в этих вопросах.

Отметили и наличие у говоривших уже работающей и действующей стратегии. Впрочем, не уточняя ее суть. А также отсутствие альтернатив Гончаруку и ко.

В соцсетях отметили и необходимость новым лицам в политике проявлять осторожность. И предполагать вероятную прослушку даже в Кабмине... особенно там.

Появились и теории заговора, в которых говорится о том, что это сложная "многоходовочка", чтобы избавиться от нынешних министров и "объявить войну президенту". Причем объявлять эту войну будут Аваков и Коломойский.

Без внимания не осталась и гипотетическая реакция президента. С одной стороны нехорошо, когда соратник в политике говорит, что тебя "голова пустая", а с другой — любая месть будет выглядеть мелочно.

По мнению многих, могут появиться еще звукозаписи, ведь встреча в НБУ была долгой. Но название канала, где неизвестный выкладывает записи, предполагает, что следующие могут касаться не только премьер-министра, но и кого-то другого.