Рада со второй попытки сделала первый шаг к легализации игорного бизнеса

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса. За проголосовали 260 нардепов.

"По нашим оценкам, в государственный бюджет от игорного бизнеса за первый год уйдет от 2,5 до 4 миллиардов гривен. Эти средства будут направлены на поддержку медицины, культуры и спорта. Мы получим цивилизованный и урегулированный рынок игорного бизнеса", – отметил "слуга народа", глава подкомитета Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк, который представлял документ.

Основные положения законопроекта:

казино и залы игровых автоматов размещаться только в гостиницах. При этом казино - только в пятизвездочных

возраст людей, которые будут допущены к играм, повышается с 18 до 21 года;

увеличивается минимальный срок уголовного наказания за ведение нелегального игорного бизнеса – шесть лет вместо трех;

увеличивается минимальный срок уголовного наказания правоохранителей за бездействие – десять лет вместо четырех

запрет на ведение игорного бизнеса юридическим лицам, конечным владельцем которых являются резиденты страны-агрессора.

Как ранее сообщал Фокус:

19 декабря Верховная Рада не смогла принять законопроект о легализации игорного бизнеса и отправила его на повторное первое чтение.

После этого президент Владимир Зеленский заявил знает, кто стоит за провалом голосования по законопроекту, и объявил войну игорным заведениям.