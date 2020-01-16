Рада со второй попытки сделала первый шаг к легализации игорного бизнеса
2020-01-16 11:36:02
Игровые автомати и казино предлагается размещать исключительно в гостиницах
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса. За проголосовали 260 нардепов.
"По нашим оценкам, в государственный бюджет от игорного бизнеса за первый год уйдет от 2,5 до 4 миллиардов гривен. Эти средства будут направлены на поддержку медицины, культуры и спорта. Мы получим цивилизованный и урегулированный рынок игорного бизнеса", – отметил "слуга народа", глава подкомитета Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк, который представлял документ.
Основные положения законопроекта:
- казино и залы игровых автоматов размещаться только в гостиницах. При этом казино - только в пятизвездочных
- возраст людей, которые будут допущены к играм, повышается с 18 до 21 года;
- увеличивается минимальный срок уголовного наказания за ведение нелегального игорного бизнеса – шесть лет вместо трех;
- увеличивается минимальный срок уголовного наказания правоохранителей за бездействие – десять лет вместо четырех
- запрет на ведение игорного бизнеса юридическим лицам, конечным владельцем которых являются резиденты страны-агрессора.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 декабря Верховная Рада не смогла принять законопроект о легализации игорного бизнеса и отправила его на повторное первое чтение.
- После этого президент Владимир Зеленский заявил знает, кто стоит за провалом голосования по законопроекту, и объявил войну игорным заведениям.
- 20 декабря Кабмин принял решение о запрете работы игорных заведений под видом государственных лотерей.
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