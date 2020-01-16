Арахамия отозвал поданный им вчера проект закона по изменению регламента Рады
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия отозвал поданный им проект закона №2691, по внесению изменений в регламент Верховной Рады.
Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Рады, пишет Интерфакс-Украина.
Свое решение Арахамия аргументировал вопросами по конституционности некоторых норм в проекте.
"В частности, ограничения по 45 депутатов, когда речь идет об отмене постановления. Это может быть расценено как нарушение конституционных прав", – пояснил Арахамия.
Речь идет о предложении установить количество депутатов (45), которые могут вносить в Раду постановление об отмене принятия парламентариями во втором чтении неотложного законопроекта.
Для того, чтобы исправить недочеты в проекте Арахамия пригласил поработать над ним по два представителя от каждой фракции и депутатской группы.
"Чтобы не было обвинений, что "монобольшинство" меняет регламент под себя. Мы хотим отработать это с другими фракциями, чтобы у нас была согласована версия нового закона о регламенте", – говорит глава "СН".
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодян президент Владимир Зеленский встретился с главой фракции "Слуги народа" и его заместителями и обсудил реформу децентрацизации.
- По результатам встречи президент решил отозвать предложенный им же проект №2598 и направить его на доработку.