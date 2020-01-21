Демократия на троечку. Почему Украина топчется на месте в рейтинге свободы Freedom House

"Зависимый человек не может самостоятельно оценить степень своей несвободы", — отвечал писатель Альбер Камю, участник Французского Сопротивления, когда после Второй мировой войны журналисты спрашивали, что он думает о коллаборационистах. Будущий лауреат Нобелевской премии по литературе говорил о том, что в обществе, для которого бесправность и манипулирование людьми стали нормой, их, как правило, даже не чувствуют. Зато тому, кто приходит извне, они видны невооружённым глазом.

Старшему поколению украинцев довелось пожить в тоталитарном обществе, для них возможность получать образование и делать карьеру независимо от партийной принадлежности, беспрепятственно выезжать за границу, покупать и продавать недвижимость и свободно высказываться о действиях власти — уже свобода. Родившиеся позже воспринимают эти блага как должное. Для поколения 1990-х свобода — это честные выборы, возможность общаться с чиновниками без взяток и унижений, выиграть гражданский иск, не подкупая судей, не бояться произвола, сталкиваясь с сотрудниками правоохранительных органов.

Для нас, неизбалованных свободой, базой для сравнения, как правило, служат реалии тех времён, когда наши права попирались активнее и циничнее, чем сейчас. Потому полезно бывает обращать внимание на оценки международных общественных организаций, сравнивающих сегодняшнюю Украину не с той, какой она была в прошлом, а с той, какой могла бы стать в будущем при самом благоприятном стечении обстоятельств. Одна из таких организаций — Freedom House — базируется в США и ежегодно оценивает уровень соблюдения политических прав и гражданских свобод во всём мире. В 2019 году, согласно отчёту Freedom House, Украина получила 60 баллов из 100. По пятибалльной шкале это была бы тройка с плюсом — не полный провал, но и не успех. По сравнению с 2018 годом наша страна набрала 15 баллов. Тогда сказалось резкое снижение уровня свободы в интернете из-за блокировки российских соцсетей и сепаратистских ресурсов. Однако не стоит думать, что рост показателей связан со сменой власти, прежде всего на нём сказались свободные выборы. Ранее Украина демонстрировала больший уровень свобод, к примеру, по итогам 2016 года она набрала 61 балл из 100.

Заслуженная власть

Самую высокую оценку Украина получила за прозрачность избирательного процесса. В графе "Пришли ли глава правительства и руководители других ветвей власти к своим должностям через свободные и честные выборы" указано 4 из 4, то есть высший балл, предусмотренный для этого пункта. Притом в графе "Функционирование правительства" стоит низкая оценка: 6 из 12, то есть та же тройка. Получается, что управляют нами настоящие народные избранники, но они же позволяют себе ущемлять наши права и свободы. "С точки зрения прозрачности серьёзным прорывом [Украины] стали публикации электронных налоговых деклараций государственных деятелей и то, что банки обязали публиковать информацию о личностях их владельцев. Однако возможности обхода законов сохранились. Отчасти потому, что недостаточно развитые госинституции не в состоянии идентифицировать и наказать правонарушителей", — отмечают авторы отчёта.

В 2019-м одной из самых обсуждаемых тем в Украине была борьба с коррупцией, однако западных экспертов это не впечатлило. В графе "Защита от коррупции" нам поставили оценку 1 из 4. По сути, это означает, что с их точки зрения сколько-нибудь заметными успехами эта борьба не увенчалась. Не в последнюю очередь потому, что организации, призванные противодействовать коррупции, то и дело оказываются втянутыми в политические конфликты.

С пунктом "Верховенство права" всё ещё хуже. Здесь мы даже недотянули до тройки, получив 6 баллов из 16.

Несвободная пресса

То, что западные аналитики нелестно отзываются о работе украинских чиновников и правоохранителей, не сюрприз. Обидно другое: даже по тем пунктам рейтинга, где прежде у Украины были высокие оценки, мы сползаем вниз. К примеру, снизился показатель по "Гражданским свободам". Авторов отчёта обеспокоил закон, ограничивающий распространение медийных материалов в зависимости от языка. Этот документ предписывал всем СМИ, выходящим не на украинском языке, выпускать украиноязычные версии, в противном случае их можно будет закрыть.

С точки зрения Freedom House, речь идёт о банальном ограничении свободы прессы, которое подают под соусом защиты национальных интересов. Эксперты Freedom House настаивают на том, что даже если в Украине ведётся целенаправленная подрывная пропаганда со стороны Российской Федерации, с ней можно и нужно бороться, не ущемляя прав языковых общин. Авторы отчёта отмечают, что стремление ограничить использование других языков — не единичная законодательная инициатива, а устойчивый, прогрессирующий и тревожный тренд. К примеру, во Львове областной совет утвердил решение, запрещающее публичное использование русскоязычных "культурных продуктов", в том числе фильмов и книг.

Попытка ввести языковые ограничения — не самое вопиющее посягательство на свободу прессы, обнаруженное Freedom House в нашей стране. "Украинские суды и правоохранительные органы не всегда защищают права журналистов, — отмечают авторы отчёта. — В сентябре суд удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры на получение информации из личного телефона журналиста, включая переписку и геолокацию в течение 17 месяцев. До этого другие журналисты заявляли, что полиция вмешивалась в их работу и нарушала их права во время освещения событий, связанных с агрессивным разгоном акций протеста, и подготовки публикаций о закрытых судебных заседаниях".

Знак равенства. Ущемлять свободы может не только государство. Давление радикалов на ЛГБТ-сообщество приравнивают к наступлению на свободу

В то же время, по мнению экспертов Freedom House, положение медиа в Украине небезнадёжно. В подтверждение того, что свобода прессы в стране всё-таки есть, они приводят три довода. Во-первых, СМИ открыто критикуют власть и высказывают самые разные мнения о происходящем в стране и за её пределами, им всё ещё нет нужды придерживаться единой, спущенной сверху идеологической линии. Во-вторых, Конституция гарантирует свободу слова и самовыражения. В-третьих, клевета — не уголовное преступление. Впрочем, третий довод может исчезнуть в 2020 году. Законопроект о криминализации дезинформации пока не подан в Верховную Раду, но рабочая группа, собранная нарочно для создания этого документа, трудится не покладая рук.

Больше трёх не собираться

Ещё один пункт, по которому мы сдаём позиции, — "Права ассоциаций и организаций". Аналитиков насторожил законопроект об "иностранных агентах", предполагающий ограничения для организаций, получающих финансирование и другую поддержку из-за рубежа. Цель разработчиков этого документа изначально заключалась в том, чтобы нейтрализовать влияние пятой колонны, финансируемой российским агрессором. Однако авторы отчёта опасаются, что пострадают в итоге организации, получающие любые иностранные гранты, а это почти все влиятельные структуры "третьего сектора", которые, по сути, и формируют гражданское общество.

Аналитики Freedom House указывают на то, что изначально направленные против "агентов Кремля" меры в недавнем прошлом обращались и против добросовестных, независимых участников демократического процесса. Так, два года назад антикоррупционные негосударственные организации обязали публиковать декларации об активах и доходах руководителей, сотрудников и даже подрядчиков. Политики-популисты использовали эти сведения как повод для обвинений в адрес тех, кто уличал их в финансовой нечистоплотности. К примеру, в списках членов организации или её контрагентов находили человека или юрлицо, владеющее каким-то имуществом на территории Российской Федерации, после чего объявляли его "рукой Кремля".

Ещё более значимой причиной для беспокойства аналитики Freedom House считают участившиеся нападения на активистов общественных организаций. Их также настораживает тот факт, что проведению мирных акций в поддержку определённых категорий населения часто мешают угрозы насилия со стороны неформальных объединений. В результате, чтобы избежать уличных беспорядков, приходится отменять санкционированные и одобренные местными властями мероприятия. В первую очередь это касается акций в защиту прав женщин и ЛГБТ-сообщества. Freedom House заявляет, что открытая агрессия в адрес участников феминистских маршей или митингов в защиту трансгендеров — не просто проявление неприятия феминизма или определённой гендерной идентичности, но явное ущемление права на проведение мирных собраний и демонстраций, гарантированного Конституцией. То есть в стране создаются условия, благодаря которым в дальнейшем можно будет помешать любому общественному движению.

Взгляд западных аналитиков на украинские реалии может показаться немного наивным. К примеру, у человека, живущего в Украине, их замечание о том, что у профсоюзов "нет доступа к некоторым предприятиям на востоке" и это препятствует защите прав сотрудников, наверняка вызовет печальную улыбку. Ведь когда большинство наёмного персонала, причём не только на востоке, а во всех регионах Украины, вынуждено соглашаться на зарплату в конвертах, потому что работодатель хочет сэкономить на налогах, говорить о "некоторых предприятиях" просто смешно. Тем не менее даже такой наивный взгляд может быть очень полезен для понимания реального положения вещей в стране. Хотя бы потому, что напоминает нам, давно привыкшим к произволу нанимателей и некомпетентности чиновников, что это вовсе не норма.