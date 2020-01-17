По факту гибели на Донбассе двух военных ВСУ открыты уголовные дела, – Офис генпрокурора

Политика
Оба производства квалифицированы как террористический акт, который повлек за собой гибель человека

Нацполиция открыла дело по факту обстрела боевиками "ДНР" 15 января промзоны Авдеевки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Вследствие того обстрела погиб 24-летний боец 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Алексей Кучкин. Дело квалифицировали по ч.3 ст.256 (террористический акт).

Еще одно дело (с той же квалификацией) по факту убийства военного 72-й отдельной мехбригаде им. Черных Запорожцев Игоря Химичука открыла СБУ.

"С целью привлечения ответственных к уголовной ответственности проводятся необходимые следственные действия", – говорят в ОГПУ.

Также в Офисе генпрокурора напоминают, что в течение 2019-2020 годов из-за постоянных обстрелов боевиков на Донбассе погиб 132 военнослужащих ВСУ, еще 716 получили тяжелые ранения.

Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.

Как ранее сообщал Фокус:

  • За прошедшие сутки, 16 января, противник 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ, в т.ч. из снайперских винтовок.