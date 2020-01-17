По факту гибели на Донбассе двух военных ВСУ открыты уголовные дела, – Офис генпрокурора
Нацполиция открыла дело по факту обстрела боевиками "ДНР" 15 января промзоны Авдеевки.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Вследствие того обстрела погиб 24-летний боец 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Алексей Кучкин. Дело квалифицировали по ч.3 ст.256 (террористический акт).
Еще одно дело (с той же квалификацией) по факту убийства военного 72-й отдельной мехбригаде им. Черных Запорожцев Игоря Химичука открыла СБУ.
"С целью привлечения ответственных к уголовной ответственности проводятся необходимые следственные действия", – говорят в ОГПУ.
Также в Офисе генпрокурора напоминают, что в течение 2019-2020 годов из-за постоянных обстрелов боевиков на Донбассе погиб 132 военнослужащих ВСУ, еще 716 получили тяжелые ранения.
Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.
Как ранее сообщал Фокус:
- За прошедшие сутки, 16 января, противник 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ, в т.ч. из снайперских винтовок.
- 15 января, противник 11 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артсистем 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, и даже БПЛА.