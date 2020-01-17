Кива попросил своих фанаток присылать интимные фото в нерабочее время

Народный депутат от "Оппозиционной платформы-За жизнь" Илья Кива после того, как его застукали за просмотром обнаженных снимков, просит своих фанаток присылать ему эротические фотографии во вне рабочее время.

Об этом он заявил у себя в Facebook.

По его словам, интимные фото женских тел лучше отправлять ему на смартфон во время обеденного перерыва или после работы.

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"Привет, девчонки из моего фан-клуба. У меня к вам будет огромная просьба. Вы, пожалуйста, если присылаете мне свои обнаженные фотографии, то делайте это, пожалуйста, в мое нерабочее время: в перерыве с 14:00 до 16:00 или после 20:00", – заявил Кива в ролике, записанном в спортзале.

Иначе, по мнению Кивы, у девушек есть возможность стать самыми известными девочками в этой стране, так как в зале ВРУ следят папарацци.

Как ранее писал Фокус:

Ранее Илью Киву застали за манипуляциями в зоне паха. И он делал это в зале парламента во время рабочего дня.

Илья Кива ранее пришел на заседание Верховной Рады в маске Джокера - известного киноперсонажа из саги про Бэтмена.

Позже Илью Киву застукали за просмотром странного ролика в сессионном зале парламента. Это пранк во время которого один мужчина с голым задом садится другому на лицо во время жима штанги.