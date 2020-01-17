Cмена власти в Украине не привела к прогрессу в разрешении конфликта на Донбассе, – Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что смена власти в Украине не привела к прогрессу в разрешении конфликта на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
"Смена власти на Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта на Донбассе. Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остается сложной и напряженной", – сказал Лавров.
В то же время в РФ похвалили президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот сумел добиться выполнения решений "нормандских саммитов" 2015-2016 годов.
Кроме того, Лавров заявил, что кризис в Украине можно преодолеть с помощью прямого диалога Киева, с террористами "ЛДНР".
Как ранее сообщал Фокус:
- В разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Зеленский заявил, что украинская сторона определила список трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что завершения обмена по формуле "всех на всех" продолжится на следующей встрече нормандской четверки.
- Украинская сторона в ТКГ предложила создать дополнительную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами границы Украины и РФ.