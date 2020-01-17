Cмена власти в Украине не привела к прогрессу в разрешении конфликта на Донбассе, – Лавров

Однако, в МИД РФ все равно хвалят Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что смена власти в Украине не привела к прогрессу в разрешении конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

"Смена власти на Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта на Донбассе. Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остается сложной и напряженной", – сказал Лавров.

В то же время в РФ похвалили президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот сумел добиться выполнения решений "нормандских саммитов" 2015-2016 годов.

Кроме того, Лавров заявил, что кризис в Украине можно преодолеть с помощью прямого диалога Киева, с террористами "ЛДНР".

Как ранее сообщал Фокус:

В разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Зеленский заявил, что украинская сторона определила список трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что завершения обмена по формуле "всех на всех" продолжится на следующей встрече нормандской четверки.