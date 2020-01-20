МИД потребовал объяснений от Британии из-за включения тризуба в пособие по борьбе с экстремизмом

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на включение полицией Великобритании изображения трезубца в антитеррористическое руководство, в котором перечисляется экстремистская символика.

Об этом говорится в комментарии на сайте МИДа.

В МИД Украины заявили, увязывание Государственного герба с экстремизмом оскорбляет чувства украинцев.

"Государственный герб Украины берет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев. Он широко используется государственными органами власти и общественностью. Любое увязывание Государственного герба с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", – говорится заявлении.

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В министерстве потребовали от британской стороны официальных объяснений, а также убрать тризуб из "Руководства по противодействию экстремизму", изданного британской полицией для преподавателей и медперсонала.

"Сейчас мы ожидаем официальный комментарий британского Форин Офиса и полиции. Выходим из того, что он будет обнародован в ближайшее время. В случае подтверждения упомянутого факта, требуем исключить украинскую государственную символику из пособия", – заявили в министерстве.

Как ранее сообщал Фокус:

В Польше за наклейку с трезубцем на машине возбудили дело против украинца.